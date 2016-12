Shopping Campo Grande lança promoção Natal Encantado este ano

A promoção de Natal que irá sortear um carro aos consumidores do centro de compras, será válida para compras realizadas do dia 01 até o dia 27 dezembro. O carro é o Mitsubishi ASX Automático, de valor estimado em R$ 99.990 mil reais.



Para participar da promoção, é necessário realizar R$ 350,00 em compras nas lojas do Shopping participantes da promoção. O valor dá direito a um cupom, porém os clientes que usam o aplicativo do Shopping Campo Grande terão sua chance duplicada, já que ao apresentar as notas e mostrar o aplicativo instalado no smartphone ou tablet, o cliente levará outro cupom para o sorteio.



As notas podem ser cumulativas e devem ser trocadas no balcão da promoção, instalado no segundo piso, na expansão, próximo a loja Centauro.



O regulamento está disponível no site do Shopping no www.shoppingcampogrande.com.br com os detalhes da promoção e relação de lojas participantes.



A realização do sorteio será às 16h do dia 28 de dezembro de 2016, na Praça Central do Shopping Campo Grande.