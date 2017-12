Tamanho do texto

A sexta-feira (29) deve ser de chuva em Campo Grande, de acordo com as informações do Climatempo. O céu deve ficar nublado o dia todo.

O calorão deve continuar, com temperatura de 31°C e as pancadas de chuva devem ocorrer durante a tarde e a noite, deixando o clima abafado.

A mínima deve ser de 22°C nesta sexta, conforme a previsão do Climatempo.