Setor de universidade pública faz ações pelo Outubro Rosa

Com 820 novos casos de câncer de mama em Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), campanha Outubro Rosa é realizada em Campo Grande para promover a prevenção da doença e atenção à saúde da mulher.

A ação será feita pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho (Progep), por intermédio da Seção de Atenção à Saúde, Acessibilidade e Seções Afirmativas (SESAA) e em parceria com o Programa de Assistência à Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (PAS-UFMS).



Durante o mês será promovida a “Tarde Rosa”, com a presença da médica Camila Silva e a psicóloga Laura Helena. A ação será realizada no dia 26 de outubro às 14h na sala de videoconferência da SEDFOR/RTR-UFMS e contará com apresentações de dança, rodas de conversa sobre alimentação funcional e empoderamento feminino, além de uma oficina de beleza.



O PAS está localizado sob a rampa do Estádio Morenão, ao lado da Escola de Conselhos. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3345-7127.