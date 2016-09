Setor da enfermagem da Santa Casa inicia operação tartaruga nesta terça

Os profissionais de Enfermagem da Santa Casa de Campo Grande iniciam nesta terça-feira (27) uma paralização da categoria, denominada operação tartaruga, com paralisação de 70% dos profissionais de 3 em 3 horas nos seguintes horários: 7h às 10h, 12h30 às 15h30 e 18h às 21h.





Divulgação/Assessoria Greve seguirá por tempo indeterminado

Os profissionais realizam a mobilização como forma de tentar um reajuste salarial de 11,30%, já que a proposta apresentada pelo hospital com um índice de 9,83% foi recusada pela categoria diante das condições que haviam sido apresentadas, conforme explicação do presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, Lázaro Santana.



“Da forma que foi proposto o aumento só passaria a ser incorporado aos salários em janeiro de 2017, sem retroatividade à data base da categoria que é 1º de maio, ou seja, seriam sete meses de perdas salariais. Além disso, o reajuste estaria condicionado à renovação do contrato entre a prefeitura de Campo Grande e o hospital, assim, sem a contratualização os profissionais perderiam o aumento. Os trabalhadores não aceitam correr este risco”, explica Lázaro.



A paralisação, aprovada em Assembleia, segue por tempo indeterminado. Segundo o presidente do SIEMS a categoria está aberta a negociação com o hospital.