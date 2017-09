Setembro deve terminar com ventania em Mato Grosso do Sul

Muita chuva está sendo esperada para o centro-sul do Brasil na virada de setembro para outubro de 2017. Mas, além da chuva forte e dos raios, as condições atmosféricas vão provocar também ventania e algumas rajadas podem superar os 100 km/h.



A situação exige bastante atenção da população dos estados do Sul, de Mato Grosso do Sul e de São Paulo nos dias 30 de setembro, 1º e 2 de outubro, pois as fortes rajadas podem causar estragos como movimentação de telhas e destelhamento, queda de galhos de árvores e até a queda de árvores de pequeno e médio porte.



Árvores com doenças ficam naturalmente mais sujeitas à queda. Placas de anúncios também podem ter grande balanço ou até mesmo se desprenderem de seus suportes. Nos dia 30 de setembro, estão previstas rajadas de 40 a 70 km/h em MS e S; de 70 km/h a 100 km/h no RS e na serra de SC; e rajadas de 50 a 80 km nas demais áreas de SC e no PR.



Para esta quinta-feira (28), estão previstas temperaturas de 23°C a 34°C, com sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Ainda assim, as maiores chances de chuvas na Capital estão previstas para a sexta-feira (29), onde a máxima deve chegar aos 26°C.