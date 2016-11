Sesi abre na quinta-feira matrículas para ano letivo de 2017

Divulgação São 3.554 vagas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), Ensino Médio e EBEP (Educação Básica Articulada com a Educação Profissional) em 7 cidades do Estado

Sesi de Mato Grosso do Sul abre, na próxima quinta-feira (01/12), o período de matrículas para o ano letivo de 2017.



Em Campo Grande, serão oferecidas 189 vagas para o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano (140 vagas) e Ensino Médio (49 vagas), enquanto em Corumbá serão disponibilizadas 629 vagas distribuídas no Ensino Fundamental I (270 vagas), Ensino Fundamental II (240 vagas), Ensino Médio (59 vagas) e EBEP (60 vagas).



Já em Três Lagoas serão 1.276 vagas disponíveis para o Ensino Infantil (50 vagas), Ensino Fundamental I (600 vagas), Ensino Fundamental II (480 vagas), Ensino Médio (86 vagas) e EBEP (60 vagas), enquanto em Dourados são 947 vagas distribuídas no Ensino Infantil (75 vagas), Ensino Fundamental I (420 vagas), Ensino Fundamental II (280 vagas), Ensino Médio (112 vagas) e EBEP (60 vagas).



No município de Naviraí, são 193 vagas para o Ensino Fundamental II (120 vagas), Ensino Médio (43 vagas) e EBEP (30 vagas), enquanto em Aparecida do Taboado serão 180 vagas para o Ensino Fundamental II (120 vagas), Ensino Médio (30 vagas) e EBEP (30 vagas). Em Maracaju são 140 vagas distribuídas para o para o Ensino Fundamental II (80 vagas), Ensino Médio (30 vagas) e EBEP (30 vagas). (Conforme informações do Site Diario Online).



Serviço – Outras informações diretamente nas escolas do Sesi em Aparecida do Taboado (67 – 9981-2764), Campo Grande (67 – 3365-7861), Corumbá (67 – 3234-3600), Dourados (67 – 3416-4500), Maracaju (67 – 3458-5400), Naviraí (67 – 3461-2141) e Três Lagoas (67 – 3929-3500). Com assessoria de imprensa.