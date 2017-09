Sesau registra B.O. contra idoso, mas descarta levar o caso de nudez adiante

Por orientação do Departamento Jurídico da Sesau, a gerente administrativa da unidade de saúde registrou um Boletim de Ocorrência relatando o caso do idoso que tirou completamente a roupa para protestar contra o atendimento recebido no Centro de Referência (CRS), do bairro Tiradentes, em Campo Grande. O senhor, completamente nu, não chegou a detalhar as motivações para o protesto. O caso veio à tona nesta terça-feira (19).

“Porém, tal decisão é apenas regimental e protocolar e não expressa intenção em representar civil ou criminalmente contra o referido paciente”, informou a Sesau, por meio da assessoria.



Claramente nervoso e alterado, o senhor, no vídeo gravado na noite de segunda-feira (18), repete frases como: “aqui não tem nada”. Ao perceber que está sendo filmado, ele diz que as imagens têm de ser enviada para os veículos de imprensa. A identidade do idoso não foi divulgada.



De acordo com a Sesau, o paciente sofre de transtornos psiquiátricos. O paciente chegou já exaltado no CRS Tiradentes, e sem acompanhamento de um familiar, para troca de sonda vesical de demora (SVD).



“Na triagem ele foi classificado como amarelo e, com isso, o mesmo foi atendido prontamente pelo médico de plantão, que solicitou à enfermeira que realizasse a troca da SVD no paciente”, diz o texto enviado pela assessoria. “A Sesau lamenta que os demais pacientes tenham passado por constrangimentos, mas é importante ressaltar que o paciente foi atendido, teve a troca da SVD realizada”, finaliza a nota.

