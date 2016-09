Servidores públicos de MS participam de mobilização nacional em Brasília

Servidores públicos de Campo Grande e Dourados realizam caravana rumo a Brasília. O objetivo é participar do acampamento nacional que acontece nesta segunda-feira (12) e quarta-feira (14).



A mobilização envolve trabalhadores públicos do Brasil para conscientizar e dialogar com a sociedade diante dos projetos que serão votados pelo Congresso. De acordo com informações do site Dourados News, entre eles estão a PEC 241/2016, que altera o ato das disposições constitucionais transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal e a PL nº 257/2016, que faz parte do ajuste fiscal do governo.



As medidas buscam manter o pagamento de juros da dívida ao sistema financeiro e aumentar a arrecadação da União, no entanto, atingem servidores públicos e programas sociais.



Terá também um ato unificado de todas as centrais, confederações, federações e movimentos sociais e estudantis. Na quarta-feira (14) haverá uma plenária unificada com todos caravaneiros para avaliação do Indicativo de Greve Geral do Funcionalismo Público.