Servidores passarão o Dia do trabalho com salario no bolso

Divulgação Prefeitura emitiu uma nota em seu site avisando os servidores sobre a antecipação

Em virtude do Feriado do Dia do Trabalhador, comemorado no dia primeiro de maio, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), por liberalidade antecipará os salários dos servidores municipais, nesta teça (30).



Segundo a nota emitida pela Prefeitura os servidores que possuem portabilidade dependerão do tempo previsto para transação bancária de transferência de valores.