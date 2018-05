Servidores da UFMS fazem paralisação

Tamanho do texto

Sista-MS Protesto foi decidido em assembleia geral da categoria, na semana passada, em Campo Grande

Servidores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realizam paralisação em protesto salarial nos campus de Campo Grande e do interior do Estado, nesta quarta-feira (23). A reivindicação é de aumento de 28% sobre o salário.

O movimento será liderado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFMS (Sista-MS). A expectativa é que os trabalhadores dos campus de Três Lagoas, Corumbá, Aquidauana, Chapadão do Sul, Paranaíba, Naviraí, Ponta Porã e Coxim também paralisem as atividades.

De acordo com o coordenador geral do Sista-MS, Waldevino Mateus Basílio, o protesto foi decidido em assembleia geral da categoria, na semana passada, em Campo Grande. A manifestação visa pressionar as autoridades e mostrar a indignação da categoria por não receber reposição salarial há anos.

Haverá concentração nas principais entradas dos campus da universidade. Além da paralisação, também serão entregues panfletos explicativos para a comunidade.