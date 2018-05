Servidores da UFMS falam em novas paralisações

Tamanho do texto

Sista-MS Sindicato afirma falta de reajuste salarial há dez anos

Centenas de servidores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) fizeram uma paralisação em Campo Grande e nas cidades do interior, nesta quarta-feira (23). O protesto é pela falta de reposição salarial há mais de quatro anos, totalizando cerca de 28%.

Liderada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFMS (Sista-MS), a manifestação foi pacífica, com serviço de som e distribuição de panfletos a estudantes e visitantes.

Os campus da UFMS em Três Lagoas, Corumbá, Aquidauana, Chapadão do Sul, Paranaíba, Naviraí, Ponta Porã e Coxim também aderiram à manifestação. De acordo com os coordenadores do sindicato, outras paralisações serão realizadas, até conseguirem avançar nas negociações.

“Não tem como não irmos para a luta se estamos sem receber uma reposição salarial, das perdas dos nossos salários para a inflação que já somam mais de 28%”, afirma coordenador geral do Sista-MS, Waldevino Mateus Basílio.

O Sista-MS divulgou documento público explicando os motivos das manifestações:

- Coreção salarial de 28%;

- Isonomia salarial entre os poderes e incorporação de todas as gratificações produtivistas;

- Paridade salarial entre ativos, aposentados e pensionistas;

- Cumprimento dos acordos das greve de 2015;

- Política salarial permanente com correção das distorções e reposição das perdas inflacionárias;

- Fim dos cortes no orçamento federal e ampliação do financiamento público para qualificação dos serviços e servidores públicos;

- Criação de novas vagas para concurso público, pelo RJU e reposição imediata de cargos vagos;

- Regulamentação da jornada de trabalho no serviço público, para o máximo de 30 horas semanais, sem redução de salário;

- Garantia plena da Licença Capacitação do servidor público;

- Retirada da proposta de reforma da Previdência (PEC 287/16) e revogação da Reforma Trabalhista;

- Revogação da Emenda Constitucional 95/2016 e a Lei 156/2016, que reduzem investimentos em saúde, educação e segurança pública, durante os próximos 20 anos;

- Revogação do FUNPRESP e garantia de aposentadoria integral para todos;

- Fim da privatização do serviço público e Revogação da Lei de Criação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e Organizações Sociais (OS);

- Direito irrestrito de greve e negociação coletiva no serviço público, com base na Convenção 151 da OIT.