Servidores da Câmara de Coxim tem 13º salário antecipado

Reprodução/DiárioX Presidente Vladimir Ferreira priorizou o pagamento dos servidores

Esta semana, apesar da crise no País, envolvendo credores, taxas, pagamento de serviços e funcionários é necessário preparo para não comprometer todo o sistema. A Câmara de Vereadores de Coxim antecipou o pagamento do 13º salário dos servidores na última segunda-feira (10).

De acordo com o presidente da Casa de Leis, Vladimir Ferreira, “A receita diminuiu drasticamente neste ano.Porém, conseguimos ajustar o dinheiro disponível com os compromissos do Poder Legislativo”, afirma.

Segundo o DiárioX, ainda conforme o parlamentar foram priorizados os servidores e logo a seguir credores e serviços.