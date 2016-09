Serviços de atendimento do Detran de MS retornam após bloqueio de dados

Devido a problemas na comunicação com o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) estava com os serviços fora do ar desde a madrugada desta segunda-feira (12), no entanto os serviços foram retornados no final da manhã desta terça-feira (13).



Por conta do ocorrido houve um bloqueio no acesso ao Banco de Dados Nacional que é disponível para todo Mato Grosso do Sul, assim como Tocantins e Rio Grande do Sul. Os serviços que se encontravam indisponíveis eram: transferência de veículos, abertura de processo de habilitação a emissão de guias.

Agora todos os serviços poderão ser retomados com o desbloqueio do acesso ao Banco de Dados Nacional reestabelecido.