Serviços de água e esgoto terão novos valores a partir do dia 6

Divulgação assessoria Abastecimento de água sofrerá reajuste de 1,83%

Os serviços públicos abastecimento de água e esgotamento sanitário de Campo Grande (Decreto Municipal nº 13.344) terão nova estrutura tarifária a partir de sábado (6). O percentual de reajuste de 1,83% corresponde à inflação do período de 12 meses, considerando o INPC de novembro de 2016 a outubro de 2017. O Diário Oficial de Campo Grande publicou no dia 6 de dezembro decreto que autoriza os novos valores.

De acordo com a concessionária, diferente do que divulgou o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), a partir do próximo sábado passará também a valer a regra que extingue a cobrança da tarifa mínima para famílias que que consomem até 10 metros cúbicos de água.

Segundo a prefeitura, atualmente, 130 mil residências de Campo Grande, o que representa quase 300 mil pessoas, pagam R$ 75 de água e esgoto. Estas famílias passarão, no primeiro ano, a pagar R$ 40. A medida reduzirá em 53%, em 2018, e 100%, em 2019, a tarifa mínima.

Novos valores

O reajuste anual está previsto no Contrato de Concessão entre a Águas Guariroba e o município e foi publicado no mês passado após estudo técnico realizado pelo Conselho de Regulação e autorização da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos. O reajuste incidirá também sobre a tabela de serviços da concessionária.

De acordo com a nova estrutura tarifária p, o valor do metro cúbico da água para a 1ª faixa de consumo na categoria residencial passará de R$4,41 para R$ R$ 4,49 – um aumento de R$ 0,08. A cobrança do esgoto equivale a 70% do consumo da água e passará de R$ 3,09 para R$ 3,14 por metro cúbico – um aumento de R$ 0,05 na primeira faixa de consumo.

Para as famílias de baixa renda beneficiadas com a Tarifa Social, o valor do metro cúbico de água passará de R$ 2,00 para R$ 2,04, um aumento de R$ 0,04. Neste caso, o esgoto passará de R$1,40 para R$ 1,43, um aumento de R$ 0,03.