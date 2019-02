Serial killer Nando é condenado em mais um processo na Capital

Caroline Carvalho/Capital News Considerado um assassino em série, Nando foi julgado por mais um homicídio nesta quarta

Luiz Alves Martins Filho, o Nando, conhecido por cometer assassinatos em série no bairro Danúbio Azul, foi condenado em mais um processo na última quarta-feira (20). Na última sessão, ele foi considerado culpado por assassinar e esconder o corpo da adolescente Jennifer Pereira dos Santos, de 16 anos, e deve pegar mais 18 anos e 3 meses de prisão.

Este foi o quarto júri que ele participa por denúncias de homicídio, e, até o momento ele já acumula mais de 50 anos de reclusão. O comparsa Michel Henrique Vilela Vieira também foi julgado no processo, e recebeu pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado.

Michel era acusado de ajudar na execução do crime, ao imobilizar a vítima enquanto a mesma era enforcada por Nando, e vigiar o local quando ela era enterrada. Ele foi absolvido da ocultação de cadáver e condenado pelo homicídio, sendo reconhecida sua participação de menor importância.

O caso

Acusado de matar e desaparecer com o corpo de 16 pessoas no bairro Danúbio Azul, Nando foi julgado desta vez pelo assassinato de Jennifer Pereira dos Santos, estrangulada com uma correia de lavar roupa, em março de 2016. Segundo as investigações, ele a matou por vingança, após descobrir que ela tinha furtado duas peças de roupa de sua casa, uma calça jeans e uma camisa preta, para comprar drogas.

Ele prestou depoimento por videoconferência, de dentro do Instituto Penal de Campo Grande, pois está com pneumonia e se recusa a ser medicado. Michel Henrique Vieira também esteve no Júri, mas preferiu ficar em silêncio e não quis responder nem as perguntas da defesa.

Durante mais de duas horas, o Promotor de Justiça Douglas Odegard dos Santos narrou as investigações sobre o caso, conduzidas pela DEH (Delegacia Especializada na Investigação de Homicídios e Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude). Segundo ele, Nando se considerava um justiceiro e levou menos de dois minutos para matar a adolescente, que de tão pequena e franzina, girou ao ser puxada pela corda.