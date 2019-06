Sérgio Moro pousa em Dourados e vai à reunião no Paraguai

Divulgação Moro descendo do avião da Força Aérea Brasileira por volta das 12h em Dourados

O Ministro da Justiça Sérgio Moro esteve em Dourados nesta segunda-feira (3) em um pouso que deveria ter acontecido em Ponta Porã, mas que devido o mau tempo na fronteira teve a programação alterada.



De acordo com informações do aeroporto de Dourados, Moro não concedeu entrevistas e esperou por cerca de uma hora até a chegada de uma viatura da Polícia Federal que o levou para Pedro Juan Caballero onde se encontrou com o presidente do Paraguai Mario Abdo Benitez.



A reunião na sede da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) na fronteira entre o Brasil e o Paraguai é para tratar sobre o narcotráfico. A intenção é unir forças entre os países para o combate ao tráfico. Também eram esperadas as presenças dos ministros de segurança do Paraguai, Arnaldo Giuzzio, e da Argentina, Patricia Bullrich.