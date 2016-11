Serasa prorroga Super Feirão Limpa nome Online

Serasa decidiu prorrogar o fechamento do Super Feirão Limpa Nome Online (que seria encerrado em 26 de novembro) até o próximo dia 10 de dezembro.



“Recebemos 2,65 milhões de acessos entre os dias 8 e 26 de novembro, deixando claro que muitos consumidores inadimplentes estão empenhados em colocar a vida financeira em ordem ainda este ano”, diz o gerente de Recuperação de Crédito da Serasa, Raphael Salmi.



“Com a extensão do Super Feirão Limpa Nome Online ampliamos as chances de as pessoas fecharem bons acordos e reabilitarem o crédito.



Aproveitar parte do 13º salário, para renegociar dívidas atrasadas é a escolha de muitos dos brasileiros neste ano.