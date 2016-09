Será inaugurada nesta quarta a ponte que liga Três Lagoas à Castilho

Divulgação/Três Lagoas O Ministro dos transportes estará presente na entrega da obra

Na manhã desta quarta-feira (28) será realizada a inauguração da ponte rodoviária que liga as cidades de Três Lagoas e Castilho, em São Paulo, conforme informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT).



O evento terá início às 9h, e contará com a presença do ministro dos transportes, Maurício Quintella Lessa.