Senar/MS divulga lista de aprovados para 2ª etapa do processo seletivo

Divulgação/Assessoria Fique atento a data da avaliação técnica: 15 de janeiro, a partir das 13h no Teatro Dom Bosco, em Campo Grande

O edital do processo seletivo promovido pelo Senar/MS – Serviço nacional de Aprendizagem Rural publicou no último dia 16 de dezembro, a lista dos inscritos aprovados na fase de análise curricular. Para saber se foi selecionado acesse o site http://www.senar.org.br/processo-seletivo e confira.



A próxima etapa está marcada para o dia 15 de janeiro (domingo) quando acontecerá a prova escrita (Avaliação Técnica), às 13h (horário local), no prédio do Teatro Dom Bosco, localizado na Avenida Mato Grosso, 227, Centro.



Informação importante - No dia da aplicação das provas, o candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 01 (uma) hora, do horário fixado para seu início, munido de: carteira de identidade ou outro documento oficial que contenha foto e caneta esferográfica de tinta preta.



Conforme publicado no edital, todas informações serão disponibilizadas no portal da instituição.