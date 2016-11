Divulgação/Assessoria Senai tem recorde de 6,4 mil matrículas em 13 cursos de EAD

O Senai de Mato Grosso do Sul registrou o número recorde de 6.444 matrículas em 13 cursos gratuitos de iniciação profissional a distância, entre os dias 21 e 25 de novembro, que são de competências transversais direcionados para jovens e adultos que planejam a inserção no mercado de trabalho e também para profissionais interessados em ampliar e atualizar conhecimentos.



No entanto, as vagas relacionadas aos cursos à distância, as vagas são ilimitadas e os interessados podem se inscrever pelo site www.ead.ms.senai.br.



“As redes sociais alcançam justamente o público-alvo desse tipo de capacitação. A nível de comparação, a média das duas semanas anteriores não chega a 400 matrículas”, Segundo a coordenadora do Núcleo de Educação à Distância do Senai, Katiúscia Akemi Nasu Nogueira. O número foi alcançado graças a um trabalho massivo de comunicação, especialmente marketing digital.



Entre as opções disponíveis, a capacitação mais procurada foi a de tecnologia da informação e comunicação, com 2.540 matrículas.