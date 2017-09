Senai qualifica 76 alunos no curso de operador em processos de fabricação de MDF

Divulgação/Fiems As qualificações oferecidas pelo Senai dão aos jovens oportunidades de empregabilidade com maior rapidez

O Senai de Três Lagoas concluiu no último sábado (23/09) o curso de qualificação profissional de operador em processos de fabricação de MDF, oferecido para duas turmas do grupo Asperbras, no município de Água Clara. Ao todo, 76 alunos, divididos em duas turmas, foram qualificados.



Segundo o gerente do Senai de Três Lagoas, Antonio Carlos de Campos Faria, a ação é o início de um projeto de formação profissional que a indústria está implementando para formar profissionais dentro do próprio município. A planta instalada no município de Água Clara iniciará suas atividades ainda em 2017, sua proposta é contratar mão de obra local para compor seu quadro de funcionários.



“A iniciativa é uma excelente oportunidade de empregabilidade para os Água-Clarenses. Pela necessidade de profissionais com formação específica a indústria optou pela qualificação e coube ao Senai realizá-la”, afirmou.



O aluno Flávio Moisés elogiou a iniciativa e destacou a qualidade do curso. “O aprendizado recebido será de grande valia para todos os alunos. Eu e todos os colegas que se formaram comigo estamos na expectativa pela oportunidade de sermos contratados”, declarou.