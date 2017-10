Senai certifica 501 novos profissionais em oito municípios

Tamanho do texto

Dando continuidade ao mutirão de formaturas, o Senai realizou nesta quinta-feira (05), as cerimônias de certificação dos alunos de cursos técnicos, de aprendizagem e qualificação profissional de Aparecida do Taboado, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí, Sidrolândia e Três Lagoas, inserindo no mercado de trabalho 501 novos profissionais capacitados para atuar em 14 diferentes segmentos da indústria.

Em Aparecida do Taboado foram certificados pelo Senai 75 alunos, sendo nove do curso de técnico em mecânica, 27 de assistente administrativo, 22 em assistente de produção e 17 em modelista de roupa. Enquanto em Dourados foram 52 alunos certificados, cinco em técnico em açúcar e álcool, 11 em técnico em alimentos, 13 em técnico em automação industrial, 11 em técnico em eletrotécnica e 12 em técnico em química.

Na cidade de Maracaju, o Senai certificou 24 alunos, sendo 15 em assistente administrativo e nove em mecânico de manutenção em máquinas agrícolas, enquanto em Naviraí foram certificados seis alunos no curso de costureiro industrial do vestuário e, em Rio Verde, mais 101 alunos foram diplomados, sendo 61 do curso de assistente administrativo, 21 de eletricista instalador e 19 de operador de computador.

Em Sidrolândia foram certificados 124 alunos, sendo 23 em assistente administrativo, 37 em assistente de controle de qualidade, quatro em assistente de produção, 19 em assistente de recursos humanos, 17 em costureiro eclético, 18 em costureiro industrial do vestuário e 16 em eletricista instalador residencial. Já em Três Lagoas, foram certificados pelo Senai 32 no curso técnico em mecânica.

Com o diploma de assistente administrativo pelo Senai de Rio Verde, Ricardo Casagranda acredita que conta com uma bagagem de conhecimento muito maior, podendo ter mais chances de crescimento. “Recomento muito, porque o curso com certeza aumentou minha bagagem de instrução. Os instrutores são muito bons e preparados. Esse foi meu primeiro curso, e pretendo fazer outros pelo Senai ainda”, disse.

Para o aluno Júnior de Oliveira Pereira, graduado em costureiro industrial do vestuário em Naviraí, o curso do Senai trouxe aprendizado e crescimento pessoal e profissional, além de lhe garantir uma oportunidade de emprego. “Não sabia nem colocar uma linha na agulha e hoje posso falar que sei costurar. O curso me deu a oportunidade de estar trabalhando hoje, fazendo o que gosto e pretendo fazer muito mais cursos no Senai, que irão me abrir muito mais portas”, declarou.

A aluna do curso de assistente de recursos humanos do Senai de Corumbá, Gisleine Fabíola Sanches Galarza, afirmou que o certificado de conclusão é uma verdadeira conquista. “É muito difícil trabalhar durante o dia e estudar à noite, muitas vezes chegava muito cansada para a aula, mas não posso reclamar nenhum pouco dos instrutores, que sempre foram muito atenciosos e dedicados no sentido de transmitir o conteúdo. Acredito que esse diploma vai abrir muitas portas”, salientou.

Na avaliação da aluna Elaine Galeano, certificada em assistente administrativo pelo Senai de Sidrolândia, o curso foi uma oportunidade para abrir portas no mercado de trabalho. “Foi muito bom e recomendo a todos que conheço, porque depois que comecei o curso já consegui meu primeiro emprego. Além disso, aprendi a me valorizar e desenvolvi o gosto pelo estudo, tanto que decidi começar a cursar pedagogia agora”, comentou.

Para Sidenir Firmino de Oliveira, certificado no curso técnico em mecânica pelo Senai de Três Lagoas, o momento é de muita alegria. “Estou muito feliz e pretendo expandir ainda mais meu conhecimento com outros cursos e ajudar as pessoas que estão a minha volta a crescerem mais também”, disse.

A aluna Pamela Blauda Fernandes, graduada no curso técnico em química em Dourados, só elogiou o Senai e acredita que o certificado representa uma grande conquista. “Só contribuiu para o meu aprendizado, tanto pessoal como profissional. Esse é o segundo curso que faço pelo Senai e recomendo muito, porque trabalho numa usina e tenho crescido lá dentro também. Um certificado como esse com certeza irá me abrir ainda mais portas”, finalizou.