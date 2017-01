Senac oferece 25 vagas em curso gratuito na área da informática na Capital

Processo seletivo do Senac Campo Grande Horto oferece vaga para jovens, a partir dos 16 anos de idade, sendo 25 vagas com inscrições dos dias 16 janeiro ao dia 3 de fevereiro.



O projeto é realizado via PSG – Programa Senac de Gratuidade, que destina-se a pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados, priorizando-se aqueles que satisfizerem as duas condições. Para se inscrever é preciso ter idade mínima de 16 anos, estar cursando, no mínimo, o 2º ano do ensino médio ou 2ª fase da educação de jovens e adultos (EJA) ter concluído o curso de Operador de Computador ou possuir os conhecimentos equivalentes.



As inscrições para participar do processo seletivo devem ser feitas na unidade Senac Campo Grande, na rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro, ou pelo site do Senac: www.ms.senac.br/fabricadesoftware/.