Senac oferece 25 vagas em curso gratuito na área da informática na Capital

Processo seletivo do Senac Campo Grande Horto tem inscrições abertas para selecionar jovens a partir de 16 anos, para o curso gratuito de Técnico em Informática para Internet, que faz parte do programa Fábrica de Software. São oferecidas 25 vagas, as inscrições começam dia 16 de janeiro e seguem até dia 03 de fevereiro. As vagas serão preenchidas pelos melhores classificados no processo seletivo.



O projeto é realizado pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), que destina-se a pessoas de baixa renda. Para se inscrever é preciso ter idade mínima de 16 anos, estar cursando, no mínimo, o 2º ano do ensino médio ou 2ª fase da educação de jovens e adultos – EJA ter concluído o curso de Operador de Computador ou possuir os conhecimentos equivalentes.



As inscrições para participar do processo seletivo devem ser feitas na unidade Senac Campo Grande, na rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro, ou pelo site do Senac: www.ms.senac.br/fabricadesoftware/.



O processo seletivo obedecerá à seguinte ordem: Análise da ficha cadastral, prova escrita, de múltipla escolha e entrevista. Os 25 melhores colocados no processo poderão se matricular no curso. A prova de seleção será realizada no dia 04 de fevereiro, às 9h, na unidade do Senac Campo Grande Horto.

O resultado da prova será disponibilizado no site do SENAC: www.ms.senac.br, no dia 10 de fevereiro e o resultado final do processo seletivo, dia 08 de março. As aulas terão início dia 20 de março. O edital do processo seletivo pode ser acessado no site do SENAC.