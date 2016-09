Senac oferece 184 vagas para qualificação técnica no interior e Campo Grande

O Senac oferece aproximadamente 184 vagas para pessoas que estão em busca de colocação no mercado de trabalho. Os interessados podem procurar uma unidade do Senac e conhecer as diversas opções oferecidas.



Em Campo Grande são oferecidos técnico de enfermagem, técnico em estética, técnicas em programação de jogos digitais. Já em Dourados os cursos são técnico em enfermagem e técnico em análises. Em Corumbá as vagas são para técnico em enfermagem e Três Lagoas de técnico em análises clínicas.



Os interessados devem ter 16 anos completos no ato da matrícula e cursar, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio ou 2ª fase da Educação de Jovens e Adultos. Os cursos técnicos costumam ser mais curtos do que a maior parte dos cursos de graduação.