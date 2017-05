Semana do Micro Empreendedor Indivual começa hoje

Começa nesta segunda (08), a partir das 10h, na Praça Ary Coelho, a Semana do MEI. O evento é voltado para pessoas que já são ou querem se tornar um microempreendedor individual. O evento é realizado pelo Sebrae e conta com mais de 75 atividades presenciais gratuitas.



A partir das 10h, haverá três palestras: Formalização para MEI, Saiba como se tornar um MEI e Dicas para vender mais. Os cursos retornam após o almoço, a partir das 13h30.



De acordo com o Portal do Empreendedor, existem hoje 100,4 mil MEIs em Mato Grosso do Sul; 42.639 deste total estão em atividade na capital. O evento ocorre até a sexta-feira (12), com atividades das 8h às 17h.

Divulgação/Assessoria Orientação acontece até sexta-feira em todo o Estado



Dourados

O Sebrae realiza, a partir desta segunda-feira (8), a semana do MEI em Dourados com o direcionamento para novos microempreendedores individuais ou para a formalização para aqueles que já tem o negócio não regularizado. O evento vai até sexta-feira e além de Dourados, outros 14 municípios também realizam a atividade.



Segundo o Portal do Empreendedor, existem 8.716 MEIs em atividade no município. As inscrições para as capacitações presenciais serão realizadas na hora e as vagas são limitadas. Em Dourados, o evento acontece no escritório regional do Sebrae Centro-Sul (Rua Presidente Kennedy, 855 - Praça do Cinquentenário) com palestras e oficinas presenciais e também orientações online.



Uma das medidas que serão repassadas é a obrigação dos alvarás do negócio, como o da Prefeitura Municipal de Dourados, o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária. Além disso, haverá capacitações com importantes dicas de planejamento, controle financeiro, formação de preço, estratégias de compra e venda de mercadorias, e uso da internet para aumentar o faturamento.



"É fundamental que o microempreendedor individual busque informações confiáveis e de especialistas, para que desempenhe suas atividades de forma legal, segura e competitiva", destaca Cláudio Mendonça, superintendente do Sebrae em MS.



A programação completa, com os horários e locais de cada município está disponível no Portal do Sebrae Mato Grosso do Sul – www.ms.sebrae.com.br.