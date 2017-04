Semana começa sem atrasos no aeroporto de Campo Grande

Tamanho do texto

Aeroporto Internacional de Campo Grande amanheceu aberto normalmente para pousos e decolagens nesta segunda-feira (24). Segundo o site da Empresa Brasileira de Administração Aeroportuária (Infraero), oito voos estão previsto só na parte da manhã.



Sem previsão de chuvas para hoje, o dia será de sol com poucas nuvens e névoa seca em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima na Capital é de 15°C e máxima de 35°C.



Entre chegadas e partidas, oito voos devem acontecer entre as 8h38 e 11h54.