Semana começa com vaga de empresa que oferece R$ 2,1 mil de salário

A semana começou com boa notícia para o mercado de trabalho em Campo Grande. A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece diversas vagas e entre elas para o setor de serviços de manutenção que promete R$ 2,1 mil de salário, mais benefícios.





Camila Domingues/Governo do RS

A oportunidade é para atuar na supervisão de manutenção eletromecânica industrial, comercial e predial. A função exige o ensino médio completo, experiência em liderança de equipe e conhecimento de manutenção comercial predial hidráulica e eletrônica.



Ainda de acordo com a agência de emprego, há vagas também para ajudante de estruturas metálicas. É necessário ter CNH A/C e disponibilidade para viagens, com ensino fundamental. Não há exigência de experiência. Salário de quase R$ 1,1 mil.



Na área de entretenimento, há emprego para recreador. A função exige o ensino médio e experiência em serviços de recreação com crianças, além de disponibilidade para trabalhar no período noturno, finais de semana e feriados. Salário de também R$ 1,1 mil, mais gratificação.



A lista completa pode ser vista clicando aqui.



Para candidatar-se às vagas ofertadas é preciso comparecer na Funsat que está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa), com documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-1018.