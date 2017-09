Semana começa com tempo seco e quente em boa parte do Estado

Tamanho do texto

A temperatura em Campo Grande nesta segunda-feira segue estável. De acordo com o Clima Tempo, a mínima prevista para a Capital é de 21°C, já a máxima, 36°C

Em boa parte do Estado o clima continua seco e ameno. Ponta Porã registra temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C

Em Sidrolândia, a mínima é de 20°C e a máxima de 30°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Sobre a vinda da chuva, na semana que vem com a passagem de uma nova frente fria pela Região Sul, novas pancadas de chuva serão previstas, mas agora com maior abrangência sobre as regiões produtoras das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A expectativa pela chuva da primavera este ano é ainda maior diante do calor intenso e da secura das últimas semanas do inverno. A boa notícia é que a chuva começa a se espalhar pelo país já durante o mês de outubro.