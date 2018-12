Semadur convoca empresas para cadastramento até 30 de dezembro

Tamanho do texto

Mapio Cadastro atende a legislação e determinação do MPE-MS

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) atendendo a Legislação, conforme determinação do Ministério Público Estadual está realizando o cadastramento dos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos e empresas prestadoras de serviços. O edital de chamamento foi publicado no último dia 26 de outubro, no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) para grandes geradores e seus prestadores de serviço.

Devem participar deste cadastramento, os estabelecimentos públicos, privados, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, terminais rodoviários e aeroportuários, entre outros, geradores de resíduos sólidos em volume superior a 200 litros/dia ou 50 quilogramas/dia.

Conforme o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, “A Prefeitura iniciou o trabalho de identificação e cadastramento dos possíveis Grandes Geradores, divulgando via Edital de Chamamento, o dever de cadastramento de todos os Grandes Geradores. Existem hoje 394 empresas que são consideradas grandes geradoras de resíduos sólidos em Campo Grande e todas terão que se adequar a nova regra. E caso os estabelecimentos não se cadastrarem e apresentarem seus Planos de Resíduos a Semadur irá notificá-los”, afirma Costa.