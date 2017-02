Sem recursos, prefeitura apoia “bem-estar” do folião neste Carnaval

Assessoria Prefeitura de Campo Grande Desfile das escolas de samba em Campo Grande

Devido à crise econômica e sem recursos financeiros, no Carnaval deste ano, a Prefeitura de Campo Grande apoia o desfile das escolas de samba e os blocos para a folia de rua apenas com profissionais e serviços.



Conforme a prefeitura, a Liga das Escolas de Samba (Lienca) e Associação dos Blocos, Cordões e Corsos Culturais de Campo Grande (Ablanc) terão o apoio para o “bem-estar dos foliões”. As secretarias municipais irão unir esforços para oferecer equipes de segurança, limpeza, iluminação e organização do trânsito para o Carnaval 2017.



Para isso, o Carnaval terá o apoio da Secretaria Municipal de Turismo (Sectur), da Agência Municipal de Trânsito (Agetran), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da Guarda Civil Municipal, das equipes da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) e Defesa Civil.



Também estarão apoiando o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (Bptran), o Corpo de Bombeiro e Polícia Militar (PM).



Confira a programação completa do Carnaval 2017:

Desfiles das Escolas de Samba



Dia 27 de fevereiro (segunda-feira)

ARESM – Os Herdeiros do Samba – apresentação às 20 horas

GRES Unidos do Aero Rancho – apresentação às 21 horas

GRES Unidos do São Francisco – apresentação às 22h10

GRES Cinderela Tradição do José Abrão – apresentação às 23h20

GRES Unidos do Cruzeiro – apresentação às 00h40



Dia 28 de fevereiro (terça-feira)

GRES Unidos da Vila Carvalho – apresentação às 20 horas

GRES Igrejinha – apresentação às 21h10

GRES Os Catedráticos do Samba – apresentação às 22h40

GRES Deixa Falar – apresentação às 00h40



Blocos carnavalescos

Dia 23 de fevereiro

Bloco Evoé Baco – início às 18 horas na Orla Ferroviária (Rua 14 de julho, com Avenida Euler de Azevedo.



Dias 25 e 28 de fevereiro

Bloco Cordão Valú – início às 14 horas na Esplanada Ferroviária



Dia 26 de fevereiro

Bloco Vai Quem Vem – início às 16 horas na Praça do Rádio Clube

Desfile dos blocos carnavalescos – início às 18 horas na Esplanada Ferroviária



Dias 27 de fevereiro e 04 de março

Bloco Capivara Blasé – início às 15 horas na Esplanada Ferroviária