Sem previsão: Alunos da REME podem ficar sem kits e uniformes no início do ano

Os alunos da REME (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande podem ficar mais um ano sem receber os kits escolares e uniformes logo no início do ano letivo. O prognóstico negativo foi revelado nesta quarta-feira (7) pelo economista Pedro Pedrossian Neto, integrante da equipe de Transição do prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD).



Segundo Pedrossian Neto, até o momento, a Semed (Secretaria Municipal de Educação), não sinalizou pretensão de lançar edital para aquisição dos produtos o que, por consequência, inviabilizaria que a entrega seja feita em tempo hábil.



“Existe uma preocupação quanto a esta questão, mas nós estamos conversando com a atual gestão para que isso seja revisto e licitação seja lançada ainda este ano. Caso não ocorra, o risco dos alunos iniciarem o ano letivo sem material é grande”, disse.



Neto informou que ainda nesta quarta-feira terá uma reunião com a secretária de Educação do Município, Leila Machado, para discutir essa questão. O economista acompanhou a prestação de contas feita pelo prefeito Alcides Bernal. A secretária, por sua vez, preferiu não comentar a situação.