Sem Chuva em MS nesta quarta

Nesta quarta-feira (05) em Mato Grosso do Sul o dia será parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer no sul e sudoeste; demais áreas do estado tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde. A mínima no Estado atinge os 10ºC e a máxima os 32ºC. A umidade relativa do ar fica entre 25% e 95%.

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Campo Grande, a mínima será de 14ºC e a máxima de 24ºC. O dia será parcialmente nublado.

Na região norte o dia deve ser parcialmente nublado sem previsão de chuva Coxim tem mínima de 11°C e máxima de 20°C.

No oeste do estado o claro a parcialmente nublado. Em Corumbá, mínima de 16° C e máxima de 27°C .

Na região sul de MS parcialmente nublado a claro com névoa úmida. Ponta Porã registra mínima de 11°C e máxima de 20°C.

No leste do Estado claro a parcialmente nublado. Três Lagoas a mínima de 11°C e máxima de 25° C.