Segurança aponta redução no número de furtos em Campo Grande

Governo do Estado Redução em ocorrências em Campo Grande

Comparando o primeiro semestre de 2015 com 2016 consta um número menor de furtos em Campo Grande. O departamento de estatística da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) aponta que houve uma redução de 7,7%.



No primeiro semestre de 2015 foram registrados 9.659 furtos, no mesmo período deste ano foram 8.917 casos. O que apresentou queda foi furto em residência com 2.765 ocorrências contra 2.707, uma redução de 2,1%.



Já o furto de veículos os números apresentaram uma queda 1,2% no primeiro semestre, passando de 1.228 ocorrências para 1.213. O secretário de Segurança Pública, José Carlos Barbosa, avaliou o resultado como muito positivo. “Mas que celebrar esse resultado, temos que buscar manter e melhorar ainda mais os índices. As operações para combater o crime na Capital serão cada vez mais intensificadas, pois estão sendo adquiridos mais armamentos, munições, novas viaturas, equipamentos de proteção, além da volta dos policias da reserva”, frisou o secretário.



Em Campo Grande foram apreendidas no primeiro semestre 214 armas de fogo e 19,5 toneladas de entorpecentes, foram recuperados ainda 1.028 veículos e 4.349 prisões foram efetuadas.