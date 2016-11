Segunda parcela do 13° começa a ser paga pelo INSS

Divulgação Tabela de pagamento de Benefícios 2017

A segunda parte do 13° dos aposentados vem acompanhada do desconto do Imposto de Renda, para os benefícios que se encontram na faixa de valor em que o imposto incide. A primeira parcela do abono foi creditada na folha de agosto, totalizando R$ 18,2 bilhões.



De acordo com o site nacional da previdência, os pagamentos para os segurados começaram hoje (24), para aqueles que recebem até um salário mínimo. Os aposentados que recebem acima do salário mínimo terão seus benefícios creditados a partir do dia 1º de dezembro. O calendário tem data final para pagamento da parcela fixado em 7 de dezembro.



Segundo a lei que rege o pagamento do abono aos segurados, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido.