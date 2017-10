Segunda-feira será de calor mas pode chover a qualquer hora na Capital

Tamanho do texto

Para esta segunda-feira (9) , a meteorologia prevê temperatura mínima de 22°C em Campo Grande. A máxima fica na casa dos 33°C. O dia será de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Em Jardim, a mínima será de 24°C e a máxima de 32°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

No oeste do Estado e na região de Ponta Porã, a chuva começa ainda de manhã e não dá para descartar o risco de chuva de moderada a forte intensidade acompanhado de descargas elétrica. As rajadas de vento podem variar de 60 a 80km/h.