Sedesc reúne empresários para melhorar corredores gastronômicos

Divulgação/Assessoria Em busca de novos investidores, uma equipe foi montada para estudar melhorias no setor

Na tarde desta quinta-feira (16) a secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia (Sedesc), reuniu-se com autoridades municipais, Associação de Empresários da Avenida Bom Pastor, comerciantes, e representantes de moradores do bairro Vilas Boas.

De acordo com o secretário da Sedesc, Luiz Fernando Buainain, destacou que a prefeitura está em busca de novos investidores para a Capital. “Nós queremos trazer novos investidores, mas também não vamos esquecer dos que estão trabalhando em nossa Capital. Vamos formar um grupo de trabalho com todas as pessoas interessadas para que possam participar da estruturação do Projeto do Corredor Gastronômico da Avenida Bom Pastor. Investir no comércio e em novas indústrias são focos do prefeito Marquinhos Trad”, pontuou Buainain.

Para a Associação dos Empresários da Avenida Bom Pastor são necessárias a realização de algumas modificações para que possam atender aos empresários, com isso, algumas reivindicações foram solicitadas para as autoridades presentes, como: mudança na calçada; no trânsito, desde que melhore o acesso aos pedestres; estacionamento para veículos; revisão da fiação elétrica e de telecomunicações; disponibilização de rede de internet gratuita e instalação de câmeras para garantir a segurança dos comerciantes e consumidores.

Buscando a interação entre os setores, a secretária municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Nilde Brum, propôs a criação de um local para atividades culturais. “Quando a gente fala em atividades culturais, não e só música. Também mencionamos o teatro, artesanato, danças e outras atividades culturais. Uma pesquisa deve ser feita para ver o perfil do consumidor e as necessidades do local”, comentou.

A reunião contou com a presença do gerente de Desenvolvimento de Comércio e Serviços da Sedesc, Orestes Moraes Godoi, presidente da Associação dos Empresários da Avenida Bom Pastor (Assempave), Luis Scarpanti, e do vice-presidente da Associação, Leonardo Bruno Santos Mangiapelo, representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Ambiental (Semadur) e Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).