Secretarias e prefeitura reforçam parceria na Capital

Divulgação/Assessoria Secretarias e vice-prefeita fortalecem parceria Estado e Município

Na manhã desta terça-feira (10), a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, juntamente com a secretária de Assistência Social de Campo Grande, Maria Angélica Fontanari de Carvalho, reuniram-se com a vice-prefeita, Adriane Lopes, com o objetivo de fortalecer a parceria entre as secretarias, Estado e Município, levantando demandas em comum e que podem ser resolvidas com esforço conjunto.



De acordo com Elisa, secretária da Sedhast, “com aproximação, diálogo e cada vez mais estreitamento das ações, certamente poderemos alcançar nosso objetivo que é o de levar um serviço efetivo e de qualidade não só para a população de Campo Grande, mas bem como de todo o nosso Mato Grosso do Sul. Somos parceiros dos secretários municipais”.



Já a vice-prefeita da Capital, Adriane Lopes, pontuou a importância do diálogo e disse que o momento é de ‘construir pontes’. “Já tínhamos procurado a secretária Eliza mesmo antes da posse e assim estamos construindo os caminhos. O momento é muito oportuno e sem dúvida teremos o Governo do Estado como parceiro”, afirmou a vice-prefeita.