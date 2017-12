Secretarias assinam termos de cooperação para incentivar a inclusão digital

Tamanho do texto

A parceria entre o poder público e profissionais da área de administração vai permitir o acesso aos campo-grandenses que ainda não tem acesso ao mundo dos computadores. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia e do Agronegócio (Sedesc) formalizou nesta segunda-feira (18) as assinaturas de termos de cooperação relativos ao programa Fomenta Digital, destinado ao desenvolvimento da inclusão digital na Capital. São três termos de cooperação voltados para reduzir custos no processo de implantação de conhecimento e profissionalização, utilizando recursos tecnológicos.

Divulgação/PMCG O prefeito Marquinhos Trad ao lado dos secretários no momento da assinatura

Parceiros naturais em projetos dessa natureza, como a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e a Fundação Social do Trabalho (Funsat), também estão envolvidos nesse trabalho de formação de mão de obra qualificada. Os termos de cooperação foram assinados pelo prefeito Marquinhos Trad, secretário Luiz Fernando Buainain (Sedesc), Elza Fernandes Ortelhado (Semed), Antônio Cézar Lacerda (Segov) e pelo representante do Conselho Regional de Administração (CRA-MS), Marcos Silva.

“É a unidade, junção de pensamentos. Aqui existe uma multiplicidade de secretarias trabalhando com um único objetivo: o bem comum”, afirmou o prefeito, lembrando que a iniciativa vai atingir muitas pessoas em Campo Grande, “e é por eles que nós estamos buscando as melhores alternativas, os melhores meios para que eles possam se profissionalizar e buscar melhores colocações no mercado de trabalho”, finalizou o chefe do Executivo Municipal.

“Nosso trabalho está voltado para atender demanda apresentada pelo prefeito Marquinhos Trad para reativação dos telecentros implantados em Campo Grande”, disse o titular da Sedesc, Luiz Fernando Buainain.

O secretário lembra que atualmente existem 19 telecentros em funcionamento, num total de 24 implantados. “Agora, teremos mais 23 laboratórios de informática instalados em escolas da Reme, para atender alunos do EJA e pessoas da comunidade em torno dessas escolas, aumentando a capacidade do Município na formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho”, concluiu Buainain.

Entre Sedesc e Semed, o compromisso propõe a fusão dos serviços existentes nos atuais telecentros com o aprimoramento e inclusão de cursos profissionalizantes à distância através de plataforma digital já utilizada no CRA/RJ (Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro).

Nas escolas da Rede Municipal de Ensino serão priorizados alunos do EJA, mas os cursos serão oferecidos também a pessoas da comunidade onde as escolas estão inseridas.

Entre a Sedesc e o CRA/MS foi assinado termo de cooperação convalidando autorização para acesso gratuito à plataforma de 300 cursos profissionalizantes já oferecidos. Dentre as áreas contempladas com cursos pelo sistema online, podemos destacar: administração de negócios, automotivo, beleza e estética, capacitação profissional, concursos públicos, desenvolvimento pessoal, etc.

Por fim, entre a Sedesc e a Subsecretaria da Juventude o termo de cooperação visa suprir demanda de instrutores que serão formados com ajuda de agentes multiplicadores que já conhecem o sistema a ser implantado.