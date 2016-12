Secretaria de Educação seleciona professores para vagas temporárias

A Secretaria de Educação de Batayporã encerra no dia 17 de janeiro inscrição de processo seletivo da Prefeitura, distante 311 quilômetros de Campo Grande, com várias vagas para contratação temporária. Também há ofertas para algumas funções de professor já efetivos.



As oportunidades são para nível médio, atendente de creche (com experiência ou qualificação), intérprete de libras (com proficiência), e de nível superior, professor de apoio e estagiário (cursando).



As inscrições devem ser feitas das 8h às 12h até o dia 17 de janeiro de 2017, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município. A seleção será por meio de prova de títulos e análise curricular. A divulgação do resultado está prevista para o dia 31 de janeiro.