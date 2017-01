Secretaria de Cultura e Turismo discute Carnaval 2017

Tamanho do texto

A diretoria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) encontrou nesta quinta (11) os membros da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), entidade responsável pela realização dos desfiles das escolas de samba na Capital.



A Prefeitura apoiará o evento, previsto para ocorrer nos dias 27 e 28 de fevereiro na Avenida Alfredo Scaff, em frente à Praça do Papa.



“A Liga nos enviará um cronograma com tudo que precisará de apoio da Prefeitura. Apesar de toda dificuldade financeira que a Capital enfrenta o prefeito Marquinhos não deixará de atender a demanda, pois entendemos que o Carnaval é uma manifestação cultural do nosso povo, e ela será priorizada”, destaca Nilde Brun, titular da Sectur.



A reunião foi o primeiro encontro entre a nova diretoria da Sectur com a Lienca. Eduardo de Souza Neto, presidente da Liga, considerou a reunião "positiva" para o Carnaval do município. “É importante vermos essa parceria da secretaria e o interesse que se tem em dar continuidade à cultura carnavalesca. Em momento algum deixamos de acreditar que o prefeito nos ajudaria com o evento”, disse.