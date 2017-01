Sebrae inicia atendimento a Microempresa Individual para orientação a declaração anual

Os atendimentos para auxiliar os Microempreendedores individuais (MEI) para fazerem a Declaração Anual (DASN-Simei) referente a 2016, acontecem a partir de segunda-feira (9).



Para estar em dia com suas obrigações legais, o MEI deverá informar todo o faturamento mensal do ano anterior, referentes a vendas ou serviços com ou sem nota fiscal. O processo é gratuito e obrigatório.



O empreendedor deve levar o faturamento anotado, seus documentos pessoais (RG e CPF) e o CNPJ da empresa ao Sebrae ou Sala do Empreendedor do município para receber o atendimento.



Sebrae realiza o atendimento em suas unidades, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.