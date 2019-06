Saúde de Três Lagoas recebe nova remessa de doses de vacina

Pedro Ventura/Agência Brasília

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, por meio do Setor de Imunização, recebeu do Ministério da Saúde, via Secretaria Estadual de Saúde (SES), uma nova remessa de doses da Vacina contra a Gripe Influenza A, que permitira vacinar o publico que ainda aguardava a imunização.



O publico que não pertencia ao grupo de risco, interessado em se prevenir contra a Influenza desde a ultima segunda (3), estava autorizado, mas o município havia completado a meta 100% e estava sem doses, estas que já estão na cidade sendo oferecidas a população.



As vacinas estão sendo distribuídas às Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégia de Saúde da Família (ESF) e unidades de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, pela equipe do Setor de Imunização, no período da tarde desta terça-feira (04) e estarão disponíveis à população a partir de amanhã, quarta-feira (05).



É um reforço de umas 250 doses para cada Unidade de Saúde poder atender à demanda das pessoas que residem nas respectivas áreas de abrangência.



Com o término da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, as doses estão disponíveis a toda a população, seguindo o critério da hora de chegada, sem a necessidade de observância dos Grupos Prioritários, que haviam sido estabelecidos pelo Ministério da Saúde.