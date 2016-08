Saque do PIS/Pasep pode ser feito até esta quarta-feira

O trabalhador que ainda não sacou o abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2014 tem até esta quarta-feira (31) para pegar o benefício em alguma agência bancária. Caso o dinheiro não seja resgatado o mesmo retornará ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).



O valor para cada trabalhador é de R$ 880, e é destinado as pessoas que trabalharam por pelo menos 30 dias com carteira assinada e tiveram salário médio de até dois salários mínimos naquele ano.



Para realizar é saque é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há no mínimo cinco anos e ter tido o nome informado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). O saque pode ser feito em qualquer agência da Caixa (para o caso do PIS) ou do Banco do Brasil (no caso do Pasep).



Servidores públicos que se aposentaram depois de 2014 e cargos comissionados em instituições públicas devem verificar se têm direito ao Abono Salarial.



A lista com os nomes de todos os trabalhadores com direito ao benefício que até a última quinta-feira (25) ainda não haviam feito o saque foi disponibilizado no site do Ministério do Trabalho.