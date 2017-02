Santa Casa recebe adiantamento para pagar funcionários

Deurico/Capital News Santa Casa ainda não recebeu do Governo Federal

A Santa Casa de Campo Grande recebeu um adiantamento de R$ 10 milhões para pagar os funcionários. De acordo com a assessoria da prefeitura, feito o adiantamento para acabar com a greve e este valor ainda não foi entregue pelo Governo Federal.



Conforme o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, o prefeito permitiu um adiantamento, porém está em dias com as obrigações. O dinheiro do município chega do dia 10 ao dia 15 de cada mês, destinado pelo Governo Federal. Após cair na conta a prefeitura tem o prazo de 48h para o trâmite bancário. A assessoria afirma que a última gestão deixou dívidas com o hospital e parou na Justiça.



A dívida foi regularizada no dia 12 de janeiro de 2017, com o repasse de R$ 18 milhões referente ao mês de dezembro. A prefeitura fez um acordo com a Santa Casa para pagar os R$ 3,250 milhões restantes do mês de novembro. Será discutido um novo contrato com a Santa Casa, para prestação de serviço por mais um ano.