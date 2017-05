Santa Casa de Campo Grande realiza quarto transplante de rim, este ano

Divulgação/Santa Casa Hospital voltou a realiza transplante rins no ano passado,

A Santa Casa de Campo Grande realizou o quarto transplante de rim este ano, sendo três com doador falecido e um com doador vivo. Hospital voltou a realiza esse tipo de procedimento no ano passado; O rim transplantado é de um homem de 59 anos que foi diagnosticado com morte encefálica e a família autorizou a captação do órgão.



O receptor, um renal crônico fazia hemodiálise desde 2008 e estava aguardando na fila por transplante há oito anos. A cirurgia teve início às 13h desta quarta-feira (10) e terminou por volta das 19h, sem nenhuma intercorrência no procedimento.



Após a cirurgia, o paciente foi encaminhado para o CTI, onde permanece até o momento em recuperação e já tem previsão de alta para a enfermaria. De acordo com as informações da equipe médica, o paciente está se recuperando muito bem. O procedimento foi tranquilo e tudo correu conforme as expectativas médicas.



Os responsáveis pelo transplante foram os médicos urologistas, Dr. Waldemar Casuo Abe, Dr. Guilherme Stangarlin, além das médicas nefrologistas, Dra. Viviane Nogueira Orro e Dra. Rafaella Campanholo.

Além do rim transplantado, a CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes) da Santa Casa de Campo Grande realizou na quarta-feira (10), a captação das córneas. As córneas do paciente foram para o Banco de Olhos do hospital que atende demandas estaduais e nacionais. O outro rim foi encaminhado para um receptor em São Paulo.



Os médicos lembram a importância da doação de órgãos em vida para salvar vidas. Isto é possível com a sinalização para familiares sobre a intenção de ser um doador de órgãos.