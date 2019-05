Sanesul investe R$ 7,9 milhões em obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário

Divulgação/Sanesul Em Aquidauana, empresa constrói 41,45 km de rede coletora de esgoto com 2.195 ligações domiciliares entre outros trabalhos.

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) está investindo cerca de R$ 7,9 milhões no Município de Aquidauana em obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário (SES). A empresa está construindo aproximadamente 41,45 km de rede coletora de esgoto, 2.195 ligações domiciliares, entre outros trabalhos.

De acordo com o gerente regional da Sanesul, Danilo Pires do Espírito Santo, “A dimensão desse investimento reforça o compromisso do Governo do Estado, por meio da Sanesul, com a qualidade de vida da população, com a preservação ambiental e com o desenvolvimento econômico da cidade de Aquidauana”, aponta.

Para o diretor de engenharia e meio ambiente da Sanesul, Helianey Paulo da Silva, as obras que estão sendo realizadas no município representam um ganho expressivo para a população. “A rede coletora de esgoto fica embaixo da terra. Poucas pessoas dão valor a esse tipo de investimento, mas tem impacto direto na saúde pública e na preservação do Meio Ambiente, pois a Sanesul trata todo o esgoto que coleta”, destaca.

Ainda segundo o diretor de engenharia e meio ambiente, Helianey Silva, “As obras da Sanesul foram planejadas para atender a demanda atual e futura da população local. Com esse investimento, permite que a cidade se desenvolva oferecendo qualidade de vida para as famílias, pois o saneamento básico é sinônimo de desenvolvimento”, conclui.