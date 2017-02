Samu recebe quatro novas viaturas para atendimento na Capital

Deurico/Capital News Além das ambulâncias, uniformes também foram entregues aos servidores

Na manhã desta terça-feira (7), o prefeito Marquinhos Trad, entregou no estacionamento do prédio da Prefeitura, três ambulâncias para o Samu (Serviço de Atendimento Médico às Urgências), sendo duas básicas e uma avançada, para substituição de viaturas que estão inviabilizadas e 460 uniformes no total, sendo 240 entregues hoje e o restante na próxima semana.



Campo grande tinha 27 ambulâncias como as que foram entregues hoje, porém, 7 delas estavam em processo de “desfazimento”, de acordo com prefeito Marquinhos Trad. O valor total gasto na compra destas três viaturas, foi de R$ 794 mil.



Ainda segundo prefeito Marquinhos Trad, em seu discurso, “Não tinhamos valor para trazer essas ambulâncias, porém, foram feitas parcerias entre o Ministro, Vereadores, Prefeitura, para que conseguíssemos trazer essas viaturas e uniformes ao Samu”, pontua prefeito.



Para o secretário de saúde, Marcelo Vilela, “o Samu realiza o primeiro atendimento necessário para todo tipo de acidente, o serviço começou em 1990, com os Bombeiros, e em 2005 o Samu teve início em Campo Grande, melhorando o atendimento a população”, afirma Vilela.



Segundo André Brito, Coordenador do Samu (Serviço de Atendimento Médico às Urgências), ressaltou a importância do Samu, e segundo ele “ o objetivo principal é salvar vidas, agradeço a dedicação dos servidores, em reivindicar melhorias e realizar o trabalho com qualidade, essa adesão não é apenas um esforço político, porém, também é um esforço técnico, da equipe do Samu”, concluiu Brito.



Enfermeiro Fritz, pontuou em seu discurso, “2 pilares importantes para a saúde, sendo eles, atenção básica e prevenção da doença, serviço este, prestado pelos servidores do Samu, durante os seus atendimentos. Com esse recebimento, o serviço passa por revitalização e valorização, dando suporte ao atendimento realizado”, pontua Fritz.