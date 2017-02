Samu recebe novas ambulâncias em Campo Grande

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) receberá três ambulâncias e um veículo de intervenção. A entrega aconteceu na terça-feira, às 9h30, no pátio do Paço Municipal, localizado na avenida Afonso Pena.



As ambulâncias serão usadas no Serviço de Suporte Avançado, que prestam atendimentos às vítimas mais graves, inclusive com a presença de médicos socorristas. A frota atual é composta por duas viaturas avançadas, cinco básicas e uma intermediária, que atende o distrito de Anhandui.



O Samu conta ainda com 10 unidades de suporte básico, tripuladas por técnicos de enfermagem e socorristas, que fazem o primeiro atendimento às urgências menores e dão apoio às unidades avançadas.



De acordo com a assessoria, aproximadamente 480 mil ligações foram recebidas em 2016 pelo Serviço Móvel de Urgência. No mesmo período foram feitas cerca de 114 mil regulações e 6,1 mil deslocamentos com a ambulância avançada, 30 mil com a ambulância básica e 27,9 mil orientações médicas.