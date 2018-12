Salário mínimo deve aumentar R$ 52 reais para o ano de 2019

- Marcello Casal Jr/Arquivo/Agência Brasil Previsão de aumento do salário mínimo é de R$ 52 reais, totalizando R$ 1.006,00 .

Após a publicação no Diário Oficial do órgão nesta terça-feira (04), e assinada pelo procurador-geral de Justiça Paulo Cézar dos Passos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MP-MS), aplicou o aumento na remuneração dos membros a partir do dia 1 de dezembro, sendo que o salário vigente de um procurador da Justiça do Estado passa de R$ 33.700,00 para R$ 35.462,22, o equivalente a um aumento de R$ 1,7 mil.

O reajuste foi determinado após a confirmação do presidente Michel Temer (MDB) a remuneração dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) para R$ 39.293,32, previsto apenas para 2019.

Com relação ao salário mínimo, que hoje é de R$ 954 e teve um reajuste de R$ 17 no início do ano, a previsão de aumento é de R$ 52. Caso seja confirmado, o novo salário mínimo será de R$ 1.006,00 a partir de 2019.